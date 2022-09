Andreas Muller fa una dedica speciale a Veronica Peparini (Di domenica 18 settembre 2022) Il ballerino, Andreas Muller, ha voluto fare un incoraggiamento pubblico a Veronica Peparini, sua compagna, in vista dell’inizio della nuova edizione di Amici. Lo stesso ha ammesso che sarà strano non vederla all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo dieci anni, per tale motivo ha voluto dimostrarle il suo sostegno pubblicamente. Difatti, la scelta di pubblicare solo ora il post con una loro foto che li vede assieme sorridenti, non è stata affatto casuale, dato che il programma è andato in onda nello stesso momento su Canale 5. Il dolce messaggio di Andreas Muller per Veronica Peparini Andreas Muller ha voluto dimostrare pubblicamente il suo sostegno alla sua compagna di vita, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 18 settembre 2022) Il ballerino,, ha voluto fare un incoraggiamento pubblico a, sua compagna, in vista dell’inizio della nuova edizione di Amici. Lo stesso ha ammesso che sarà strano non vederla all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo dieci anni, per tale motivo ha voluto dimostrarle il suo sostegno pubblicamente. Difatti, la scelta di pubblicare solo ora il post con una loro foto che li vede assieme sorridenti, non è stata affatto casuale, dato che il programma è andato in onda nello stesso momento su Canale 5. Il dolce messaggio diperha voluto dimostrare pubblicamente il suo sostegno alla sua compagna di vita, ...

