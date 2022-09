Alluvione nelle Marche, 11 morti. Si cercano un bimbo e una donna (Di domenica 18 settembre 2022) Si aggrava il bilancio dell’Alluvione nelle Marche del 15 e 16 settembre. Le vittime sono 11. Risultano ancora dispersi il piccolo Mattia, di 8 anni, e la signora Brunella Chiù, 56 anni. Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel comune di Barbara. E si estendono a tutta l’area coinvolta dalla bomba d’acqua: il territorio di Senigallia (Ancona). Decine di squadre dei vigili del fuoco sono all’opera dalla serata di giovedì 15 settembre, sia nella ricerca dei dispersi che nel portare soccorso alla popolazione travolta dal fango. Sono al momento 11 le vittime del disastro. I soccorritori hanno identificato l’ultima vittima: Michele Bomprezzi, di 47 anni, fratello dell’ex sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi. Era alla guida della sua automobile. Acqua e fango hanno spazzato via il veicolo, poi recuperato nel fiume ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 settembre 2022) Si aggrava il bilancio dell’del 15 e 16 settembre. Le vittime sono 11. Risultano ancora dispersi il piccolo Mattia, di 8 anni, e la signora Brunella Chiù, 56 anni. Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel comune di Barbara. E si estendono a tutta l’area coinvolta dalla bomba d’acqua: il territorio di Senigallia (Ancona). Decine di squadre dei vigili del fuoco sono all’opera dalla serata di giovedì 15 settembre, sia nella ricerca dei dispersi che nel portare soccorso alla popolazione travolta dal fango. Sono al momento 11 le vittime del disastro. I soccorritori hanno identificato l’ultima vittima: Michele Bomprezzi, di 47 anni, fratello dell’ex sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi. Era alla guida della sua automobile. Acqua e fango hanno spazzato via il veicolo, poi recuperato nel fiume ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Voglio esprimere il più profondo cordoglio per le vittime dell’#alluvione nelle #Marche… - Agenzia_Ansa : Sono 10 al momento le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche, sono state tutte identificate. Lo rende noto… - Roky99760738 : RT @ottogattotto: In questo video postato da @Pensiero0 si possono chiaramente individuare i nomi dei colpevoli delle morti dell'#Alluvione… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: Alluvione nelle Marche, decine di #animali dispersi. Rifugi allagati: morti due gatti. Volontari e associazioni sul lu… -