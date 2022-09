Victoria Cabello: chi è, età, carriera, malattia, figli, Instagram, compagno, Verissimo (Di sabato 17 settembre 2022) Tra gli ospiti di Verissimo di questo pomeriggio ci sarà anche Victoria Cabello. Silvia Toffanin la intervisterà nel suo salotto approfondendo alcuni aspetti del suo lavoro e della sua vita privata. Ma conosciamo meglio Victoria Cabello, dalla carriera ai successi, fino alla famiglia e alla sfera amorosa. La carriera di Victoria Cabello: dagli esordi ai successi Victoria Cabello è nata a Londra il 12 marzo del 1975 ed è una nota conduttrice e attrice italiana con cittadinanza britannica. Ha debuttato al cinema nel 1995, quando è comparsa nel film Ragazzi della notte, poi nel 1996 ha esordito in televisione come conduttrice nel programma Hit Hit. Da lì un successo dopo l’altro, con la notorietà arrivata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Tra gli ospiti didi questo pomeriggio ci sarà anche. Silvia Toffanin la intervisterà nel suo salotto approfondendo alcuni aspetti del suo lavoro e della sua vita privata. Ma conosciamo meglio, dallaai successi, fino alla famiglia e alla sfera amorosa. Ladi: dagli esordi ai successiè nata a Londra il 12 marzo del 1975 ed è una nota conduttrice e attrice italiana con cittadinanza britannica. Ha debuttato al cinema nel 1995, quando è comparsa nel film Ragazzi della notte, poi nel 1996 ha esordito in televisione come conduttrice nel programma Hit Hit. Da lì un successo dopo l’altro, con la notorietà arrivata ...

ClarabellaBest : RT @MedInfinityIT: Oggi, per la prima volta a #Verissimo… Victoria Cabello e il mitico Silvano ???? Appuntamento alle 16.30 su #Canale5 e in… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Oggi, per la prima volta a #Verissimo… Victoria Cabello e il mitico Silvano ???? Appuntamento alle 16.30 su #Canale5 e in… - MedInfinityIT : Oggi, per la prima volta a #Verissimo… Victoria Cabello e il mitico Silvano ???? Appuntamento alle 16.30 su #Canale5… - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Domani a #Verissimo Can Yaman con Francesca Chillemi, Gabriel Garko, Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie, Victoria… - AnnaMancini81 : Verissimo 17 e 18 settembre, ospiti: in studio Renato Zero, Elodie e Victoria Cabello -