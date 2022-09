Vangelo di oggi 17 Settembre 2022 | Lc 8 | 4-15 | Video commento

CiaoKarol : Vangelo del giorno, Sabato 17 settembre 2022. Lettura e Commento: ‘Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!’: Il Vang… - donadiomaria : RT @AC1868: Oggi ricorrono 29 anni dall’assassinio del Beato #PadrePinoPuglisi, ucciso dalla #mafia nel giorno del suo 56esimo compleanno.… - focolaritalia : RT @AC1868: Oggi ricorrono 29 anni dall’assassinio del Beato #PadrePinoPuglisi, ucciso dalla #mafia nel giorno del suo 56esimo compleanno.… - Bibibobibox : RT @codeale: 'Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni' Il #Vangelo di oggi ci dice che, se anche la nostra vita p… - ClaudioCenta1 : RT @codeale: 'Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni' Il #Vangelo di oggi ci dice che, se anche la nostra vita p… -

La Giornata " giunta alla XXXIV edizione " permette di dire "grazie" ai sacerdoti, annunciatori delin parole ed opere nell'Italia di, promotori di progetti anti - crisi per famiglie, ..." Sein questo vasto Paese, multiculturale e multireligioso, possiamo vedere comunità ... a tanti evangelizzatori e missionari che si sono spesi per diffondere la luce del, fondando ...Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,4-15 In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Me ...Il monito solidale del cardinale Giuseppe Betori. Accorato appello dell'arcivescovo di Firenze: "Mettiamoci dalla parte di chi soffre" ...