Traffico Roma del 17-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessun impedimento la circolazione in queste prime ore della giornata sulla le strade ed autostrade della capitale sul Sotto via del Lungotevere in Sassia la chiusura notturna della galleria per lavori di manutenzione dalle 5:38 fino al 24 settembre della fascia oraria 22/6 chiusura per i veicoli provenienti da Largo Giovanni XXIII e di via Gregorio VII Tevere Gianicolense Per quanto riguarda il trasporto pubblico invece in occasione della settimana Europea della mobilità oggi sabato 17 settembre abus tram saranno gratis per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C e la Polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...