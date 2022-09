Trading | la truffa è dietro l’angolo | il dramma di un aretino finito sul lastrico

Leggi su chenews

(Di sabato 17 settembre 2022) Dal sogno di un guadagno stratosferico, all’incubo di veder andare in fumo tutto il patrimonio di una vita, frutto di lavoro e di sacrifici. E’ accaduto a un investitore dion line, un 75enne di Arezzo che ora è davvero sul. La denuncia alla polizia postale della cittadina toscana racconta di una vicenda dai contornitici, di un quadro a tinte fosche che deve farci riflettere sui rischi concreti che corriamo, ogni giorno, in rete. Fonte Foto CanvaI nostri risparmi sono costantemente in pericolo, nell’esatto momento in cui itori informatici si sono armati di tutto punto. Qui c’è qualcosa in ballo che va ben oltre il phishing. Qui non ci sono semplici trappole di email o sms da non cliccare per non incorrere nel pericolo di vedersi depredare dei dati sensibili del nostro ...