Spie e scambi accademici Come Pechino avrebbe voluto fregare Washington

(Di sabato 17 settembre 2022) Questa storia, raccontata in anteprima da Bloomberg, è cominciata nel 2014 quando l’ingegnere aerospaziale Arthur Gau, prossimo alla pensione, accettò di tenere alcune lezioni in Cina, in particolare nell’Università di Aeronautica e Astronautica di Nancino. L’impiegato del gigante statunitense della difesa Honeywell International Inc, tenne diverse conferenze rivolte a ingegneri cinesi spesso portando con sé slide contenenti informazioni tecniche sensibili sugli aerei costruiti dalla sua azienda. La questione dello spionaggio industriale cinese esplose nel 2018, quando l’amministrazione Trump lanciò la cosiddetta China Initiative, per arrestare un fenomeno che aveva raggiunto proporzioni sistemiche preoccupanti. L’iniziativa finì per coinvolgere soprattutto gli, non tanto per furti di brevetti, ma per la loro spesso mancata dichiarazione di affiliazione a ...