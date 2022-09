Sassuolo | le pagelle di CM | Alvarez bomber vero | Ferrari e Ayhan sono un muro in difesa

(Di sabato 17 settembre 2022) Torino-0-1 Consigli 6: deve gestire solamente l’ordinaria amministrazione, il Torino arriva spesso sulla trequarti ma poi no...

Torino Sassuolo pagelle. Voti: Pinamonti non c'è, bell'esordio di D'Andrea - Fantacalciok : Pagelle Sassuolo - Udinese 1-3: highlights e voti fantacalcio

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23:TorinoLedei protagonisti del match tra Torino e, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Milinkovic - Savic FLOP: Pinamonti VOTI Al termine del match ......45 Torino -- tabellino) Domenica 18 settembre 2022 12.30 Udinese - Inter (- tabellino) 15.00 Cremonese - Lazio (- tabellino) Fiorentina - Verona (- ... Pagelle Torino Sassuolo: TOP e FLOP del match - VOTI Andrea CONSIGLI 6: blocca con sicurezza alcune conclusioni centrali. In generale poco impegnato oggi. Jeremy TOLJAN 6+: si mantiene nella propria metà campo, sia perché Radonjic è un cliente scomodo, ...Torino-Sassuolo le pagelle e il tabellino della partita. I granata ospitano i neroverdi nell'anticipo serale della settima di campionato.