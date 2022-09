Nasa, missione DART: il 27 settembre l'impatto contro l'asteroide - Esteri - quotidiano.net (Di sabato 17 settembre 2022) Samantha Cristoforetti sarà il nuovo comandante della ISS Video : Cristoforetti diventa comandante dell'Iss, prima donna europea Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Samantha Cristoforetti sarà il nuovo comandante della ISS Video : Cristoforetti diventa comandante dell'Iss, prima donna europea

c782564d19cb4d0 : RT @devis_zanaga: @Eraclanius Io sono convinto che nella prossima missione non vedremo nessuno passeggiare. La cosa bella è il fatto che LA… - danoris2110 : Perseverance ha trovato sulla superficie di Marte rocce contenenti composti organici assimilabili ai solfati. Gli e… - directasim : La missione della Nasa sulla Luna amplia l’interesse degli investitori per le società dell’industria aerospaziale ??… - AnsaScienza : L’Europa è in prima fila nella missione Dart, gestita dalla Nasa, che nella notte fra il 26 e il 27/11 dovrebbe ent… - SteIarda : RT @Nova24Tec: C’era vita su Marte? Il rover Perseverance trova rocce con molecole organiche La missione Nasa ha rinvenuto composti che pot… -