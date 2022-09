Milan-Napoli, Spalletti: “Noi e i rossoneri simili, vincerà chi sfrutterà meglio gli spazi in velocità” (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di campionato tra Milan e Napoli. L’allenatore azzurro ha esordito dichiarando: “Sarà una partita tra due squadre che stanno bene, con molto equilibrio. Sarà avvantaggiato chi riuscirà a sfruttare meglio gli spazi concessi e anticiperà meglio gli avversari. La formazione l’ho pensata, però non posso dirla il giorno prima. Non è corretto che i miei calciatori sappiano oggi chi gioca, ho bisogno di avere tutti motivati. Spero sia un bel match per il calcio italiano, tra due squadre che si assomigliano. Ci sono alcune caratteristiche del Milan che vorrei inculcare bene anche alla mia squadra, sono poi un grande gruppo unito e coeso. Pioli è stato bravissimo a ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico del, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di campionato tra. L’allenatore azzurro ha esordito dichiarando: “Sarà una partita tra due squadre che stanno bene, con molto equilibrio. Sarà avvantaggiato chi riuscirà a sfruttaregliconcessi e anticiperàgli avversari. La formazione l’ho pensata, però non posso dirla il giorno prima. Non è corretto che i miei calciatori sappiano oggi chi gioca, ho bisogno di avere tutti motivati. Spero sia un bel match per il calcio italiano, tra due squadre che si assomigliano. Ci sono alcune caratteristiche delche vorrei inculcare bene anche alla mia squadra, sono poi un grande gruppo unito e coeso. Pioli è stato bravissimo a ...

