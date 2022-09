L’Euro Genoa di Aguilera e Skuhravy: un distributore di sogni (Di sabato 17 settembre 2022) Uno svelto uruguagio e un gigante boemo: l'improbabile coppia che fece impazzire il lato rossoblu di Genova e che dominava in Europa Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Uno svelto uruguagio e un gigante boemo: l'improbabile coppia che fece impazzire il lato rossoblu di Genova e che dominava in Europa

Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Il calciatore del Genoa ha offerto poche decine di migliaia di euro in quanto «addolorato» per le sofferenze patite dalla gio… - Open_gol : Il calciatore del Genoa ha offerto poche decine di migliaia di euro in quanto «addolorato» per le sofferenze patite… -