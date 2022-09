Lazio | la cura ' anti - germe' è Immobile? Servono i gol e la mediazione del capitano

(Di sabato 17 settembre 2022) Scende in campo Ciro. Comeprima che come goleador. Per mediare nei rapporti tra Maurizio Sarri e la squadra. C'è uno spogliatoio da risollevare dopo la disastrosa sconfitta di ...

Perché già domani pomeriggio (ore 15) la tornerà in campo contro la Cremonese e dovrà dimostrare che quella vista nell'ultimo impegno di Europa League non era altro che la brutta copia di se ... La debacle europea arrivata giovedì ha fatto incrinare pesantemente le certezze di casa Lazio, ed in particolare di Maurizio Sarri ...