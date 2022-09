Iran, due attiviste Lgbt condannate a morte: l'appello di Amnesty per la liberazione (Di sabato 17 settembre 2022) Due attiviste Lgbt sono state condannate a morte in Iran per la loro attività in difesa degli omosessuali. Si tratta di Zahra Sedighi Hamedani , 31 anni, ed Elham Chubdar , 24. Come rendono noto ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Duesono stateinper la loro attività in difesa degli omosessuali. Si tratta di Zahra Sedighi Hamedani , 31 anni, ed Elham Chubdar , 24. Come rendono noto ...

