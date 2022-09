Incidente stradale nel Salernitano: perdono la vita due giovani, cinque i feriti (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È di due morti e cinque feriti il tragico bilancio dell’Incidente verificatosi questa sera sulla strada provinciale che collega Teggiano con Polla, nei pressi di San Pietro al Tanagro, nel Salernitano. A perdere la vita due giovani di Polla rispettivamente di 23 ( I. V. le sue iniziali) e 29 anni (T. V.) che viaggiavano a bordo di una Fiat 500. I cinque feriti, invece, erano a bordo di altri due veicoli, un fuoristrada ed una Fiat Punto. L’Incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato in un tratto di strada compreso tra i territori comunali di Teggiano e San Pietro al Tanagro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i sanitari del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È di due morti eil tragico bilancio dell’verificatosi questa sera sulla strada provinciale che collega Teggiano con Polla, nei pressi di San Pietro al Tanagro, nel. A perdere laduedi Polla rispettivamente di 23 ( I. V. le sue iniziali) e 29 anni (T. V.) che viaggiavano a bordo di una Fiat 500. I, invece, erano a bordo di altri due veicoli, un fuoristrada ed una Fiat Punto. L’, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato in un tratto di strada compreso tra i territori comunali di Teggiano e San Pietro al Tanagro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i sanitari del ...

