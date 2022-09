In Palestina l’Occidente ha perso qualunque credibilità (Di sabato 17 settembre 2022) La questione palestinese rimane nel cuore stesso del sistema internazionale. Una soluzione equa e sostenibile di tale questione deve essere basata sul pieno riconoscimento del diritto di milioni di Palestinesi ad essere persone umane, cittadine di un proprio Stato indipendente e comunque titolari dei diritti umani che spettano a tutte e tutti a prescindere dalla loro origine, a cominciare da quello fondamentale alla vita. Così oggi non è. Non passa giorno che qualche palestinese non venga barbaramente ucciso dalle forze israeliane occupanti, che approfittano di una scandalosa impunità derivante dalla scandalosa connivenza da parte delle Potenze occidentali dominanti (Stati Uniti e loro satelliti, compreso purtroppo il nostro Paese) che permettono loro ogni violazione del diritto ed ogni crimine di guerra e contro l’umanità. Da ultimo abbiamo assistito alla macabra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) La questione palestinese rimane nel cuore stesso del sistema internazionale. Una soluzione equa e sostenibile di tale questione deve essere basata sul pieno riconoscimento del diritto di milioni di Palestinesi ad esserene umane, cittadine di un proprio Stato indipendente e comunque titolari dei diritti umani che spettano a tutte e tutti a prescindere dalla loro origine, a cominciare da quello fondamentale alla vita. Così oggi non è. Non passa giorno che qualche palestinese non venga barbaramente ucciso dalle forze israeliane occupanti, che approfittano di una scandalosa impunità derivante dalla scandalosa connivenza da parte delle Potenze occidentali dominanti (Stati Uniti e loro satelliti, compreso purtroppo il nostro Paese) che permettono loro ogni violazione del diritto ed ogni crimine di guerra e contro l’umanità. Da ultimo abbiamo assistito alla macabra ...

Massimo64338108 : @giusan54 @gustavo_perotto @StefanoCalleVA @gr_grim Israele non minaccia l'occidente, tramite le guerra ibrida, con… - fadullo602 : RT @awabe79: La #Palestina???? non è solo terra usurpata e sottoposta a genocidio e apartheid da uno stato fantoccio criminale come #IsraeliT… - awabe79 : La #Palestina???? non è solo terra usurpata e sottoposta a genocidio e apartheid da uno stato fantoccio criminale com… - Moonsha72460823 : @Leos715 @Cris_quella Certamente non lo nego, però prenderò sul serio questa constatazione “ c’è un aggressore e un… - RotondoAngelica : L’Occidente dalla doppia morale che ha dimenticato la Palestina -