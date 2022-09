Funerali regina Elisabetta, “revocato a Harry e Meghan l’invito a Buckingham Palace con i leader del mondo” (Di sabato 17 settembre 2022) Un giallo scuote la veglia per la regina Elisabetta II e gli incontri istituzionali che avverranno a margine, nelle prossime ore, alla vigilia dei Funerali di lunedì con 4 miliardi di spettatori collegati nel mondo. Un giallo sta scuotendo la veglia per la regina Elisabetta II: Harry e Meghan si sarebbero visti revocati gli inviti per partecipare alla colossale reception che si terrà domani sera a Buckingham Palace, con padrone di casa re Carlo III e circa duecento leader e capi di Stato, dal presidente americano Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, dal presidente Sergio Mattarella all’imperatore giapponese Naruhito fino al vicepresidente cinese Wang e del principe ereditario e ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) Un giallo scuote la veglia per laII e gli incontri istituzionali che avverranno a margine, nelle prossime ore, alla vigilia deidi lunedì con 4 miliardi di spettatori collegati nel. Un giallo sta scuotendo la veglia per laII:si sarebbero visti revocati gli inviti per partecipare alla colossale reception che si terrà domani sera a, con padrone di casa re Carlo III e circa duecentoe capi di Stato, dal presidente americano Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, dal presidente Sergio Mattarella all’imperatore giapponese Naruhito fino al vicepresidente cinese Wang e del principe ereditario e ...

