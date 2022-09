Elezioni | Calenda | ' Richetti? Neppure nella Romania di Ceausescu si operava così'

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "Una donna. Senza nome? Senza denuncia? Ma vi rendete conto chedia dieci giorni dal voto sicosi?". Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito della vicenda giudiziaria che vede coinvolto Matteo. "Nessuno ha denunciatoo aperto un'indagine su di lui. Èche ha denunciato", prosegue il leader di Azione replicando alle domande degli utenti. "non è stato denunciato proprio. Quindi non c'è alcun grado di giudizio. La signora sì. Almeno leggete prima di commentare. Altrimenti non si tratta di garantismo e giustizialismo, ma di ignoranza", sottolinea. "La magistratura sta lavorando ...

Open_gol : Stando a quanto scritto dal segretario di Azione, sarebbe Richetti l’uomo accusato di molestie sessuali da una donn… - valigiablu : Nucleare, le promesse a vuoto di Salvini e Calenda | @stebaraz - fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - Profilo3Marco : RT @marci19061: Ci sarebbe stato lo stesso silenzio se fosse stato del #M5S ? #elezioni25settembre #Elezioni2022 #elezioni #Richetti #Azio… - MaxCi65 : Noi ci aspettavamo un avviso di garanzia a #Calenda alle elezioni a sindaco, arrivano altre cose, prima delle elezi… -

E a un utente che gli scriveva "Quando però gli scandali si tiravano fuori per demolire Lega o FI poco prima delleperò vi andava bene, eh"ha replicato: "Mai - twitta il leader del ...Anche, indirettamente, per il Terzo Polo die Renzi, che si ritrova "orfano" proprio di Draghi dopo il secco "no" del premier a un possibile bis a Palazzo Chigi. Il podcast di Giannini " ...Il presidente di Azione replica su Twitter a chi gli chiede di dimettersi per le accuse di un'aspirante funzionaria di partito. E il leader del Terzo polo: «Una donna. Senza nome Senza denunciaNeppu ...Roma, 17 set (Adnkronos) – “Una donna. Senza nome Senza denuncia Ma vi rendete conto che neppure nella Romania di Ceausescu a dieci giorni dal voto si operava cosi”. Lo scrive su Twitter Carlo Cale ...