Dubbi in Algeria sulle forniture di gas per l’Italia, l’indiscrezione sui problemi a novembre. Eni nega (Di sabato 17 settembre 2022) All’Eni non risulterebbero difficoltà da parte dell’Algeria sulle forniture di gas sia presenti che future dirette all’Italia. Ma l’indiscrezione sui problemi che starebbe affrontando Sonatrach, il colosso algerino degli idrocarburi, circola con insistenza nel Paese nordafricano dopo che il sito locale di inchieste Algérie Part ha rivelato che l’azienda pubblica farebbe «fatica a reperire i volumi aggiuntivi di gas naturale promessi dall’Algeria all’Italia e l’accordo potrebbe non essere attuato nei tempi previsti». Un’indiscrezione che confermerebbe i timori che già da tempo, ricorda Repubblica, circolavano a proposito della capacità del Paese che dovrebbe salvare l’Italia da un possibile stop improvviso del gas russo. Secondo ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) All’Eni non risulterebbero difficoltà da parte dell’di gas sia presenti che future dirette al. Masuiche starebbe affrontando Sonatrach, il colosso algerino degli idrocarburi, circola con insistenza nel Paese nordafricano dopo che il sito locale di inchieste Algérie Part ha rivelato che l’azienda pubblica farebbe «fatica a reperire i volumi aggiuntivi di gas naturale promessi dall’ale l’accordo potrebbe non essere attuato nei tempi previsti». Un’indiscrezione che confermerebbe i timori che già da tempo, ricorda Repubblica, circolavano a proposito della capacità del Paese che dovrebbe salvareda un possibile stop improvviso del gas russo. Secondo ...

