Dionisi: «Il pari non sarebbe stato un risultato ingiusto, ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi»

Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match vinto contro il Torino. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: 

PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, l'abbiamo preparata bene concedendo un po' di campo sulla prima costruzione e giocando più aggressivi sulla seconda giocata. Dovevamo sopperire con intelligenza alla loro maggior fisicità. Il pari non sarebbe stato un risultato ingiusto, ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. contro l'Udinese abbiamo perso una partita che se rigiochiamo non perdiamo più, ma alla fine i conti tornano. Oggi i conti sono tornati, dobbiamo ...

