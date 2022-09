Congresso Federdolore-SICD | “La richiesta di eutanasia rappresenta un fallimento per un clinico”

Leggi su italiasera

(Di sabato 17 settembre 2022) “Ladida parte di un paziente affetto da una malattia non curabile e colpito da sofferenze fisiche e psichiche,di fatto ildelle cure mediche e non un diritto del malato come talvolta viene detto. La vera risposta in questi casi – precisa Giuliano De Carolis, Presidente(Società Italiana Clinici del Dolore)- deve essere sempre la cura del dolore e le cure palliative. Solo queste sono in grado di rispettare la dignità della persona umana salvaguardando il profondo valore inviolabile della vita” Le cure palliative nonno un suicidio assistito e nemmeno l’. Le cure palliative, come le definisce l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), sonote ...