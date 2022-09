Calcio: Roma, per Karsdorp lesione al menisco interno ginocchio sinistro, sarà operato (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - La Roma perde un altro giocatore per infortunio. Il club giallorosso ha comunicato oggi che "Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l'HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer", spiega la Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022), 17 set. (Adnkronos) - Laperde un altro giocatore per infortunio. Il club giallorosso ha comunicato oggi che "Rick, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l'HJK, ha subito unaaldel. Nei prossimi giorni il calciatoresottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer", spiega la

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - apetrazzuolo : ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - napolimagazine : ROMA - Lesione al menisco interno del ginocchio sinistro per Karsdorp, il comunicato - sportli26181512 : Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve operarsi: fuori 45 giorni: Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve… -