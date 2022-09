Vlahovic che succede? La Juventus ha bisogno di lui, ma c’è un problema (Di venerdì 16 settembre 2022) Il momento negativo della Juventus non sta risparmiando Vlahovic; l’attaccante è in un momento decisamente negativo. Il pareggio, con annesse polemiche, contro la Salernitana e la sconfitta casalinga contro il Benfica; non sono giorni semplici per una Juventus che avrebbe voluto iniziare la stagione in un altro modo. Se in campionato la situazione è ancora recuperabile, lo stesso non si può dire per la Champions dove il margine di errore è finito e, per qualificarsi agli ottavi di finale, serve cambiare marcia dalla prossima giornata. Nel momento negativo della Juventus non si può non tenere in considerazione quanto sta succedendo con Vlahovic. Cerchiamo di capire meglio la situazione del centravanti. LaPresseQuattro gol nelle prime quattro giornate avevano lasciato pensare ad una ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 settembre 2022) Il momento negativo dellanon sta risparmiando; l’attaccante è in un momento decisamente negativo. Il pareggio, con annesse polemiche, contro la Salernitana e la sconfitta casalinga contro il Benfica; non sono giorni semplici per unache avrebbe voluto iniziare la stagione in un altro modo. Se in campionato la situazione è ancora recuperabile, lo stesso non si può dire per la Champions dove il margine di errore è finito e, per qualificarsi agli ottavi di finale, serve cambiare marcia dalla prossima giornata. Nel momento negativo dellanon si può non tenere in considerazione quanto stando con. Cerchiamo di capire meglio la situazione del centravanti. LaPresseQuattro gol nelle prime quattro giornate avevano lasciato pensare ad una ...

tancredipalmeri : Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. M… - MicheleViolaPV : @juventusfc Dopo il siparietto tra Milik e Di Maria, Allegri non li farà scendere in campo col Monza, e non lo capi… - W3RD4zza : @iSmie7nik Ma alla fine quea che se gussa Vlahovic (te credo che nol faga un casso in campo) quanti shot ga là? - Frances74621156 : @edohere__ @Bresingar_ L altro giorno ho visto 4 ripartenze buttate via in malo modo per errate scelte di passaggio… - GiuseppeC1957 : @MaryMDD9 Distruzione di Dybala da parte di chi? Se Vlahovic non azzecca uno stop si può dire che non è colpa dell'… -