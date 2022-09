Va in ospedale con un dolore alla spalla, ma aveva un tumore ai polmoni: muore in poche settimane (Di venerdì 16 settembre 2022) Una donna che è andata al pronto soccorso con dolore alla spalla è stato diagnosticato un cancro ai polmoni che si era diffuso ad altre parti del suo corpo ed è morta 25 giorni dopo. La 76enne, di cui ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Una donna che è andata al pronto soccorso conspè stato diagnosticato un cancro aiche si era diffuso ad altre parti del suo corpo ed è morta 25 giorni dopo. La 76enne, di cui ...

taotai11 : RT @italianavera333: FOLLIA ASSASSINA :Ragazza in fase di travaglio si reca all'ospedale con il compagno : la donna ha 3 linee di febbre...… - checenefotte : Paolino è in ospedale con il cucuzziello n'gul. - fuori__luogo : @Leftmad @huchukato Beh una frattura di femore richiede immobilizzazione e spinalizzazione del paziente, con tutte… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Incidente in galleria: l’auto si scontra con l’ambulanza e si ribalta. Quattro persone trasportate… - lucrezia_ilaria : Ve lo immaginate il tifoso tipo, quello che ieri vi dava lezioni di morale sul paese aggredito da difendere ad ogni… -