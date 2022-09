Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 10:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale e di pietre dispersi bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche dove in poche ore sono caduti oltre 400 mm d’acqua diversi corsi d’acqua che sono arrivati particolarmente colpito l’entroterra nel nord della Regione a Cantiano Serra Sant’Abbondio e Sassoferrato Arcevia Serra dei Conti Senigallia Luigi d’Angelo del dipartimento nazionale Protezione Civile Rainews24 dice sono caduti 420 mm di pioggia in circa due o tre ore il segretario di stato blinken Ha detto il per metà diano draghi che gli Stati Uniti in qualche modo non vedono l’ora di lavorare con qualsiasi governo uscita dalle prossime elezioni l’ho detto il portavoce del dipartimento di stato americano nel Price rispondendo a una domanda dell’ansia le forze ucraine Hanno lanciato ioChiara oltre 330 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale e di pietre dispersi bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche dove in poche ore sono caduti oltre 400 mm d’acqua diversi corsi d’acqua che sono arrivati particolarmente colpito l’entroterra nel nord della Regione a Cantiano Serra Sant’Abbondio e Sassoferrato Arcevia Serra dei Conti Senigallia Luigi d’Angelo del dipartimento nazionale Protezione Civile Rainews24 dice sono caduti 420 mm di pioggia in circa due o tre ore il segretario di stato blinken Ha detto il per metà diano draghi che gli Stati Uniti in qualche modo non vedono l’ora di lavorare con qualsiasi governo uscita dalle prossime elezioni l’ho detto il portavoce del dipartimento di stato americano nel Price rispondendo a una domanda dell’ansia le forze ucraine Hanno lanciato ioChiara oltre 330 ...

