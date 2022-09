(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Hanno un equipaggiamento significativo e armi e munizioni nei territori occupati, per non parlare di quello che hanno in Russia”. E non è affatto finita. Parla così un funzionario del Dipartimento di Stato Usa, citato dal Washington Post, coperto da anonimato, a quasi settedall’inizio del conflitto in, dopo l’invasione russa, mentre le forze di Kiev portano avanti una controffensiva sorprendente rivendicando la riconquista di migliaia di chilometri quadrati di territorio e il ministero russo della Difesa parla di “riorganizzazione” tattica delle unità a fronte di un ritiro disordinato da alcune aree. L’Amministrazione Biden, scrive il Post, prevededi, di vittorie e sconfitte per entrambe le parti. Un periodo di scontri...

telodogratis : Ucraina, le previsioni Usa: “Mesi di combattimenti intensi” - lifestyleblogit : Ucraina, le previsioni Usa: 'Mesi di combattimenti intensi' - - pleccese : Ucraina, le previsioni Usa: “Mesi di combattimenti intensi” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Ucraina, le previsioni Usa: “Mesi di combattimenti intensi” ??Leggi di più su - News24_it : Ucraina, le previsioni Usa: 'Mesi di combattimenti intensi' -

Adnkronos

... Kiev accusa Russia: "Fossa comune a Izyum, oltre 400 morti" La prossima settimana Joe Biden cercherà di rafforzare il sostegno internazionale per l'autodifesa dell'sfruttando gli incontri ......e commerciali associate al conflitto in(sanzioni, incertezza dei traffici, restrizioni al commercio ecc.) si stanno trasmettendo al nostro sistema produttivo. In base alle, il ... Ucraina, le previsioni Usa: "Mesi di combattimenti intensi" (Adnkronos) – “Hanno un equipaggiamento significativo e armi e munizioni nei territori occupati, per non parlare di quello che hanno in Russia”. E non è affatto finita. Parla così un funzionario del D ...Il settore delle ricariche per auto elettriche si sta trasformando in un business dai profitti destinati a diventare sempre più esorbitanti. A facilitare gli affari ci pensano l’imminente shutdown dei ...