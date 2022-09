“Sono morti tutti e due”. Serena Bortone, strazio in diretta: la notizia sconvolge (Di venerdì 16 settembre 2022) Serena Bortone è apparsa molto triste a Oggi è un altro giorno. La puntata del 16 settembre non è stata affatto semplice per la conduttrice televisiva, che ha dovuto necessariamente lasciare molto spazio ad un argomento attualissimo, che le ha causato dolore. Nelle ore precedenti la puntata si era registrato infatti qualcosa di drammatico, che si è portato via con sé tantissime persone provocando anche danni materiali consistenti. Lei ha ospitato in collegamento una persona distrutta dal dolore e le emozioni Sono state fortissime. Per Serena Bortone momento difficilissimo. Il dolore è stato ben visibile durante la diretta di Oggi è un altro giorno, ma il pubblico ha apprezzato ancora una volta la sua professionalità. Si è sempre distinta per il rispetto e la comprensione, nonché la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)è apparsa molto triste a Oggi è un altro giorno. La puntata del 16 settembre non è stata affatto semplice per la conduttrice televisiva, che ha dovuto necessariamente lasciare molto spazio ad un argomento attualissimo, che le ha causato dolore. Nelle ore precedenti la puntata si era registrato infatti qualcosa di drammatico, che si è portato via con sé tantissime persone provocando anche danni materiali consistenti. Lei ha ospitato in collegamento una persona distrutta dal dolore e le emozionistate fortissime. Permomento difficilissimo. Il dolore è stato ben visibile durante ladi Oggi è un altro giorno, ma il pubblico ha apprezzato ancora una volta la sua professionalità. Si è sempre distinta per il rispetto e la comprensione, nonché la ...

borghi_claudio : Le immagini che arrivano da Senigallia sono preoccupanti. Non sottovalutate il pericolo e spostatevi ai piani alti.… - GiovaQuez : l procuratore generale dell'autoproclamata Repubblica popolare filo-russa di Lugansk, Gorekno, e il suo vice sono m… - Greenpeace_ITA : I nostri pensieri sono con chi sta soffrendo in questo momento: gli affetti delle vittime, le comunità colpite, le… - GhislandiMonica : RT @PersempreNadia: PRIORITÀ: I MORTI e i DISPERSI dell'alluvione nelle Marche, ci richiamano tragicamente a priorità tralasciate. Sono vic… - MargaretCal1 : @SADIComic @LaSignoraLupo @_Kheru_ @AleksL74 Alcuni si sono suicidati anche per gli effetti avversi dal vaccino, al… -