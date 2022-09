Sin Fin – Romeo Santos & Justin Timberlake | testo e significato

(Di venerdì 16 settembre 2022) Entrerà in rotazione radiofonica da oggi venerdì 16 settembre “Sin Fin”, il nuovo travolgente singolo del “Re della Bachata”in collaborazione con la superstar americana. La canzone, inclusa nel nuovo album di“Formula Vol. 3”, è una fusione perfetta dei ritmi contemporanei della bachata die della voce e sonorità pop di. Diretto da Emil Nava, il video ha riunito a Los Angeles le due star mondiali, e rappresenta al meglio le parole deldel brano anche grazie agli ottimi passi di danza di entrambi gli artisti. Il disco arriva dopo il grande successo ottenuto con i progetti “Fórmula Vol. 1” e “Formula Vol. 2”, ed è caratterizzato come sempre dallo stile unico e ...

RadioAirplay_it : Da domani in tutte le #radio italiane #SinFin il nuovo, travolgente singolo del re della #Bachata @RomeoSantosPage… - lando_barberio : #Omnibusla7 Castellone,altra amazzone del 'già da tempo e sin dall'inizio', fra 10 giorni tanto lo decideranno gli… - Delgora00 : Dragon ball es un ciclo sin fin - Dri_asi_sin_mas : RT @AradirYT: el fin de una era dajshdsa - molinetepenal : @madorni Adorni un pelotudo sin retorno. Fin -

EarOne

... ha interagitoda subito con il pubblico, ha la battuta pronta e i pareri sui concorrenti sono promossi dal Web. Con la sua simpatia si farà notare, insomma. Almenoquando inizierà la ...dalla sua nascita nel 2003, l'evento ha avuto come modello la Giornata di Preghiera per la pace ... Per questo,dagli inizi di questo Congresso, la Santa Sede, specialmente attraverso il ... Romeo Santos & Justin Timberlake - Sin Fin (Radio Date: 16-09-2022) Entrerà in rotazione radiofonica da oggi venerdì 16 settembre “Sin Fin”, il nuovo travolgente singolo del “Re della Bachata” Romeo Santos in ...È uscito oggi in digitale “FÓRMULA VOL. 3” , il nuovo album del “Re della Bachata” ROMEO SANTOS. È online anche il videoclip ufficiale (https://youtu.be/2Gmdaq89-7A) del secondo coinvolgente singolo e ...