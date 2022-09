Roger Federer | ritiro ufficiale dalle scene del tennis

(Di venerdì 16 settembre 2022) Un campione senza tempo ha deciso, autonomamente, che il suo momento è giunto. La notizia ha scosso tutto il mondo dele, più in generale, l’universo sportivo.ha ufficializzato ildai tornei internazionali della racchetta. Lo svizzero, quarantuno anni, non riesce più a connettersi con il suo corpo e le prestazioni ne risentono terribilmente. Dopo anni di dominio, e di meravigliose sfide contro Rafa Nadal, il regno intriso di titoli di Kingè giunto al termine, ma il suo retaggio è marchiato a fuoco sulle nuove leve di questa disciplina. Ildel campionedelinternazionale Photo Credit: via Twitter, @atptourEcco le parole ...

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - FiorinoLuca : Frasi storiche su Roger #Federer 'Ci sono dei ragazzi di qualità in arrivo, ma questo è speciale' Pete Sampras 'N… - Cleo_Fefe : RT @Eurosport_IT: Caro Roger: il saluto di Rafa Nadal ???? #RogerFederer | #Federer | #Nadal | #EurosportTENNIS - paukay : RT @RSIsport: ?????? Un giovanissimo Roger Federer, allora 11enne, a Bellinzona! Nel caso ci fosse bisogno di dirlo: King Roger vinse quel tor… -

Anima del campione come somigli all'acqua. Storia del fenomeno come somigli al vento. Perche si ritira dal tennis, dal grande sport professionistico vale una poesia di una poetessa polacca che ha vinto il Nobel: voglio prima che sia ieri, guardare. Voglio prima che sia ...Adriano Panatta non è stato, e non è, uno dei tanti personaggi del tennis che amano semplicemente la grandezza di: tra l'ex campione romano - impegnato in questi giorni a Bologna nel ruolo di commentatore Rai della Coppa Davis - e il fuoriclasse svizzero c'è qualcosa di più: l'affinità elettiva di ...Tennis, il campione svizzero Roger Federer, 41 anni e 20 tornei dello Slam vinti in carriera, si ritira: la Laver Cup sarà il suo ultimo impegno.