Politiche 2022: Presidenti Senato e Camera, partito il totonomi (Di venerdì 16 settembre 2022) Politiche 2022: anche se manca ancora qualche giorno all'importante tornata di elezioni, molti danno per scontato che il prossimo baricentro parlamentare poggerà sulla coalizione di centrodestra. Tale equilibrio influirà innanzitutto sulla nomina dei Presidenti di Camera e Senato stando alle prime indiscrezioni che circolano sulla stampa nazionale. Quali sono i nomi più caldi? Sondaggi Tp: Fdi stacca il Pd, il M5S aggancia la Lega Politiche 2022: manca ancora qualche giorno all'importante tornata di elezioni, tuttavia, praticamente tutti i commentatori ritengono scontato il risultato dello spoglio. La coalizione di centrodestra dovrebbe conquistare agevolmente la maggioranza parlamentare, quindi, toccherà all'alleanza di FdI, Lega, Fi e ...

