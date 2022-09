Pensioni cambia tutto: nessun pignoramento e pensioni minime protette, salvezza per i pensionati (Di venerdì 16 settembre 2022) Purtroppo i debiti fiscali si stanno moltiplicando tra gli italiani perché in Italia il fisco è sempre più duro. Mentre spesso consente ai grandissimi evasori di pagare poco o nulla con i piccoli si accanisce in modo feroce. ANSAProprio per questo tanti Italiani si trovano ad avere debiti con la pubblica amministrazione e non sanno bene come pagarli. pignoramento della pensione: un incubo L’incubo per tanti lavoratori ma anche per tanti pensionati è proprio quello del pignoramento della busta paga oppure della pensione. PixabayIl pignoramento della pensione è sicuramente un fatto terribile per un pensionato ma cerchiamo di vedere che cosa cambia con l’attuale normativa e quali tutele ci sono. Purtroppo in Italia non è mai partito un vero e proprio dibattito sul reddito di base ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 16 settembre 2022) Purtroppo i debiti fiscali si stanno moltiplicando tra gli italiani perché in Italia il fisco è sempre più duro. Mentre spesso consente ai grandissimi evasori di pagare poco o nulla con i piccoli si accanisce in modo feroce. ANSAProprio per questo tanti Italiani si trovano ad avere debiti con la pubblica amministrazione e non sanno bene come pagarli.della pensione: un incubo L’incubo per tanti lavoratori ma anche per tantiè proprio quello deldella busta paga oppure della pensione. PixabayIldella pensione è sicuramente un fatto terribile per un pensionato ma cerchiamo di vedere che cosacon l’attuale normativa e quali tutele ci sono. Purtroppo in Italia non è mai partito un vero e proprio dibattito sul reddito di base ...

armidago68 : RT @RassegnaZampa: #DLAiutiBis, resta il tetto agli #stipendi della #Pa. #Smartworking, #pensioni e #bonus: cosa cambia - RassegnaZampa : #DLAiutiBis, resta il tetto agli #stipendi della #Pa. #Smartworking, #pensioni e #bonus: cosa cambia - Luxgraph : Dl Aiuti bis, resta il tetto agli stipendi della Pa. Smart, pensioni e bonus: cosa cambia #corriere #news #2022… - scuolainforma : Decreto aiuti bis al via: cosa cambia per pensioni, bollette e bonus 200 euro - PerugiaToday : RT @Today_it: #Pensioni: cosa cambia in concreto e chi lascia il lavoro con #Quota41 'per tutti' -