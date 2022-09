matteosalvinimi : Sassoferrato, provincia di Ancona. Un pensiero alle popolazioni colpite dal nubifragio nelle #Marche, una preghiera… - fanpage : L’intervista di - TgLa7 : Le drammatiche immagini del nubifragio nelle #Marche. Situazione drammatica. La prefettura di Ancona aggiorna il bi… - Affaritaliani : Nubifragio nelle Marche, le zone alluvionate viste dall'alto - elnaza : RT @DavideR46325615: Nubifragio nelle Marche: almeno 10 morti. Quattro i dispersi, tra loro due bambini. -

La ricognizione aerea dei vigili del fuoco sull'area colpita dalMarche. Si vedono zone alluvionate e centri cittadini invasi da acqua e fango. Sono più di 400 gli interventi effettuati tra le province di Ancona e Pesaro Urbino. Almeno nove i morti,...- Centinaia di vigili del fuoco e squadre di soccorso lavorano per cercare chi non risponde all'appello, tra questi due bambini, e per mettere in sicurezza le tante persone che per scampare all'acqua ...Roma, 16 set. (askanews) - La ricognizione aerea dei vigili del fuoco sull'area colpita dal nubifragio nelle Marche. Si vedono zone alluvionate ...Il Presidente ricorda che l'eccezionale nubifragio - sono caduti in circa tre ore 420 millimetri di pioggia, la metà di quello che piove in un anno nella regione- si è principalmente riversato nelle p ...