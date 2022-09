Non è vero che tutte le funzioni funebri previste nel giorno del funerale di Elisabetta II saranno cancellate? (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 13 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet contenente lo screenshot di un articolo del quotidiano britannico Daily Mirror intitolato “Funerals cancelled on Monday as the nation comes to standstill to honour the Queen” (in italiano “I funerali di lunedì sono stati cancellati mentre la nazione si ferma per onorare la Regina”). Lo screenshot è accompagnato da un commento in cui si legge: «Nel giorno del funerale di Elisabetta II nessun altro potrà commemorare i propri morti con un funerale. Tutti i funerali già programmati sono stati cancellati e migliaia di persone dovranno attendere il giorno successivo per ricordare e seppellire i propri morti». Si tratta di una notizia falsa. I funerali di Stato della regina Elisabetta II si terranno il prossimo 19 settembre 2022 nella ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 13 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet contenente lo screenshot di un articolo del quotidiano britannico Daily Mirror intitolato “Funerals cancelled on Monday as the nation comes to standstill to honour the Queen” (in italiano “I funerali di lunedì sono stati cancellati mentre la nazione si ferma per onorare la Regina”). Lo screenshot è accompagnato da un commento in cui si legge: «NeldeldiII nessun altro potrà commemorare i propri morti con un. Tutti i funerali già programmati sono stati cancellati e migliaia di persone dovranno attendere ilsuccessivo per ricordare e seppellire i propri morti». Si tratta di una notizia falsa. I funerali di Stato della reginaII si terranno il prossimo 19 settembre 2022 nella ...

PagellaPolitica : Giuseppe Conte sbaglia quando dice che il Movimento 5 stelle non ha «mai tradito» gli impegni con gli elettori. Non… - ilfoglio_it : Fdi e Forza Italia hanno chiesto all’Ue (a marzo) di approfondire i rapporti tra la Lega e Putin. Tema: “Finanziame… - Italbasket : MA NON É VERO SIMOOOOOOOOO NON L'HAI FATTO DAVVEROOOOOOO - DinoBear192 : RT @EleonoraCamilli: Tre cose: -Meloni prende male che abbiamo spiegato il vero senso di blocco navale (sì, è un atto di guerra) -scafisti… - itsTods : @nicoleinpriv ASSOLUTAMENTE VERO. Il punto è questo, la sessualizzazione è dannosa nel momento in cui pone la perso… -