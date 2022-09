Non c’è il numero legale, salta l’affidamento esterno del servizio riscossione tasse (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Senza numero legale al momento del voto, l’affidamento da parte del Comune ad una società specializzata nel recupero crediti del servizio riscossione tasse è rimandato. In aula, infatti, erano presenti nel momento della verità solo 20 consiglieri su 41. salta, quindi, il cronoprogramma che l’amministrazione Manfredi con l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta aveva messo in agenda per mantenere gli impegni assunti con il Patto per Napoli. A fronte del miliardo e 231 milioni di euro che il Governo centrale si è impegnato a trasferire alla città visto il passivo record di 5 miliardi in cui l’ha lasciato l’amministrazione de Magistris, Palazzo San Giacomo si è impegnato a creare una macchina amministrativa più efficiente visto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Senzaal momento del voto,da parte del Comune ad una società specializzata nel recupero crediti delè rimandato. In aula, infatti, erano presenti nel momento della verità solo 20 consiglieri su 41., quindi, il cronoprogramma che l’amministrazione Manfredi con l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta aveva messo in agenda per mantenere gli impegni assunti con il Patto per Napoli. A fronte del miliardo e 231 milioni di euro che il Governo centrale si è impegnato a trasferire alla città visto il passivo record di 5 miliardi in cui l’ha lasciato l’amministrazione de Magistris, Palazzo San Giacomo si è impegnato a creare una macchina amministrativa più efficiente visto ...

matteorenzi : In Europa c’è chi sta con Orban e c’è chi sta con Macron. Noi non abbiamo dubbi #TerzoPolo #ItaliaSulSerio - GiuseppeConteIT : Oggi in tantissimi avete ribadito quanto c'è bisogno del @Mov5Stelle nel nostro Paese. Contro le ingiustizie, per u… - Erriders : Lungo l’autostrada del sole non c’è un solo pannello solare. È l’autostrada del sole sprecato. - leo_cis : RT @pietroraffa: == #Draghi:'Non condivido quelli che dicono che il Pnrr va male, che c’è quello che non vuole le sanzioni, che parla tutti… - giorgiovascotto : RT @gratuitopatr: Capite perché siamo circondati da superficialità e totale mancanza di empatia? Per persone come questo soggetto che parla… -