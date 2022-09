La rabbia dei sindaci marchigiani: "Nessuna allerta ricevuta" (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Mentre si cercano ancora i dispersi e si contano le vittime monta la rabbia di alcuni sindaci marchigiani colti impreparati dalla ondata di maltempo che ha fatto una strage sul territorio. "Nessuna allerta meteo", se non per eventi minori, lamentano. L'accusa alle autorità competenti è di non essere stati avvisati del pericolo imminente. La prima stilettata arriva dal sindaco di Senigallia. "Ieri - lamenta Massimo Olivetti - non c'era alcuna allerta meteo, se non per il vento, e quindi non avevamo contezza di questo tipo di pericolo. Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell'entroterra, e quando abbiamo saputo che c'erano delle forti piogge all'interno abbiamo emesso un'allerta, che è iniziata ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Mentre si cercano ancora i dispersi e si contano le vittime monta ladi alcunicolti impreparati dalla ondata di maltempo che ha fatto una strage sul territorio. "meteo", se non per eventi minori, lamentano. L'accusa alle autorità competenti è di non essere stati avvisati del pericolo imminente. La prima stilettata arriva dal sindaco di Senigallia. "Ieri - lamenta Massimo Olivetti - non c'era alcunameteo, se non per il vento, e quindi non avevamo contezza di questo tipo di pericolo. Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell'entroterra, e quando abbiamo saputo che c'erano delle forti piogge all'interno abbiamo emesso un', che è iniziata ...

