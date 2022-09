GUIDA TV 16 SETTEMBRE 2022 | LOLITA LOBOSCO | PORTO AZZURRO E QUARTO GRADO

(Di venerdì 16 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Le Indagini di(Replica) Serie Tv23.30 – Tv7 Attualità 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.45 – Anche se è Amore non si Vede Film23.45 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 –: Un Carcere Sotto Sequestro Doc a cura di Rai Documentari 23.15 – Re Start Rubrica 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Attacco al Potere 3 Film 23.45 – Blood Diamond Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Elezioni PoliticheTalk Show a cura di Rai Parlamento23.00 – Ossi di Seppia Rubrica 20.30 – ...

