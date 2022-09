Funerali Elisabetta, la ‘regia’ del Duca di Norfolk (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – In condizioni di ordinaria amministrazione, prepara l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. In questi giorni, è il responsabile statale dell’organizzazione dei Funerali di Stato della regina Elisabetta II, in programma lunedì 19 settembre, e dell’incoronazione del nuovo monarca, Carlo III, nell’Abbazia di Westminster. Edward Fitzalan-Howard, XVIII Duca di Norfolk, è il Lord Marshall. Ha ereditato la posizione e il ruolo da suo padre nel 2002. E’ invece dal 1936 che spetta al Duca di Norfolk la carica di Lord Marshall. Il nonno di Fitzalan-Howard fu responsabile dell’incoronazione della regina nel 1953, dei Funerali di stato di Sir Winston Churchill nel 1965 e dell’investitura di re Carlo III come principe di Galles nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – In condizioni di ordinaria amministrazione, prepara l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. In questi giorni, è il responsabile statale dell’organizzazione deidi Stato della reginaII, in programma lunedì 19 settembre, e dell’incoronazione del nuovo monarca, Carlo III, nell’Abbazia di Westminster. Edward Fitzalan-Howard, XVIIIdi, è il Lord Marshall. Ha ereditato la posizione e il ruolo da suo padre nel 2002. E’ invece dal 1936 che spetta aldila carica di Lord Marshall. Il nonno di Fitzalan-Howard fu responsabile dell’incoronazione della regina nel 1953, deidi stato di Sir Winston Churchill nel 1965 e dell’investitura di re Carlo III come principe di Galles nel ...

