**Elezioni: Renzi, 'Draghi? Complimenti a Pd per entusiasmo sul bis...'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ma secondo voi Draghi che cosa deve dire? Sono a disposizione? Fa benissimo a non entrare in campagna elettorale, voglio però fare i Complimenti al Pd per l'entusiasmo che mette nell'ipotesi che Draghi torni al governo e voglio ricordare che è quello stesso partito che quando c'era da scegliere tra Conte e l'attuale premier andava in giro a dire 'Conte o morte'. Sappiamo tutti che la differenza la farà, e l'ha fatta, solo la chiamata di Mattarella. Se la Meloni non riuscisse ad avere i numeri per governare toccherebbe al presidente della Repubblica indicare un premier“. Così Matteo Renzi intervistato da Christian Rocca presentando Il Mostro a Pordenone. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ma secondo voiche cosa deve dire? Sono a disposizione? Fa benissimo a non entrare in campagna elettorale, voglio però fare ial Pd per l'che mette nell'ipotesi chetorni al governo e voglio ricordare che è quello stesso partito che quando c'era da scegliere tra Conte e l'attuale premier andava in giro a dire 'Conte o morte'. Sappiamo tutti che la differenza la farà, e l'ha fatta, solo la chiamata di Mattarella. Se la Meloni non riuscisse ad avere i numeri per governare toccherebbe al presidente della Repubblica indicare un premier“. Così Matteointervistato da Christian Rocca presentando Il Mostro a Pordenone.

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - LauraGaravini : Il voto degli italiani in Europa stavolta è ancora più importante. Ho spiegato perché su @Rai1 ??: #elezioni… - nuccia20 : RT @Fabry0222: Elezioni 2022. Papa Francesco: “cercare politici di alto livello”. Insomma, anche lui a parlare di Renzi… non se ne può più.… - Bandini83 : RT @D_Daline_99: @sebmes Sig. Messina, perché se lo può permettere. A differenza del diversamente vincente Renzi, Bersani nel 2011 poteva a… -