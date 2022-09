Durigon (Lega): 'Con quota 41 riforma strutturale pensioni' (Di venerdì 16 settembre 2022) Labro (Rieti), 16 set.-(Adnkronos) - "Noi abbiamo già promesso che dopo dieci anni dalla legge Fornero, con nessun governo che ha mai cambiato nulla e con il Pd che ha sempre bloccato il mercato del lavoro in uscita, avremmo fatto una riforma strutturale con quota 41". A sottolinearlo in tema di riforma delle pensioni il parlamentare della Lega Claudio Durigon intervenendo a margine della festa Aepi. "Con quota 100 - ricorda - abbiamo costruito una possibilità che ha visto l'adesione di 400mila lavoratori che sono andati in pensione e anche all'epoca abbiamo già detto che ci sarebbe stata quota 41: sarà una riforma strutturale che insieme a opzione donna potrà dare risposte adeguate al paese sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Labro (Rieti), 16 set.-(Adnkronos) - "Noi abbiamo già promesso che dopo dieci anni dalla legge Fornero, con nessun governo che ha mai cambiato nulla e con il Pd che ha sempre bloccato il mercato del lavoro in uscita, avremmo fatto unacon41". A sottolinearlo in tema didelleil parlamentare dellaClaudiointervenendo a margine della festa Aepi. "Con100 - ricorda - abbiamo costruito una possibilità che ha visto l'adesione di 400mila lavoratori che sono andati in pensione e anche all'epoca abbiamo già detto che ci sarebbe stata41: sarà unache insieme a opzione donna potrà dare risposte adeguate al paese sul ...

