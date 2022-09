Cristiano Iovino | presunto “amante” di Ilary Blasi | tramite un comunicato chiarisce definitivamente la sua posizione

(Di venerdì 16 settembre 2022), personal trainer e influencer dal fisico statuario, ha deciso di smentire le voci che lo vedono vicino a. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e il suo quasi ex marito Francesco Totti riempiono da mesi le copertine dei quotidiani con la vicenda della loro separazione. Se all’inizio entrambi hanno fatto di tutto per proteggere i tre figli, Chanel, Christian e Isabel mantenendo il massimo del riserbo, ad oggi più che in pace sembrerebbero essere ufficialmente in guerra. Dalla parte dell’ex Capitano della Roma è spuntato fuori il nome di una presunta, Noemi Bocchi. Il pupone l’avrebbe conosciuta sui campi di paddle, passione condivisa da entrambi. Dalla parte della conduttrice romana, invece, è venuto fuori il nome del bel...

