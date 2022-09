Coppa Davis 2022, Germania-Belgio 2-1: il doppio regala il successo ai tedeschi ad Amburgo (Di venerdì 16 settembre 2022) Seconda vittoria per la Germania ad Amburgo, sede del Gruppo C della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. I tedeschi, privi del loro punto di riferimento Alexander Zverev, si sono imposti per 2-1 contro il Belgio, confermando quanto fosse accaduto contro la Francia. Di conseguenza, i teutonici si giocheranno il primato del raggruppamento con l’Australia. Jan-Lennard Struff (n.132 del mondo) ha regolato con il punteggio di 6-4 7-6 (9) il belga Zizou Bergs (n.134 del ranking), regalando il primo punto ai padroni di casa. Con la forza della combinazione servizio-dritto, il tedesco ha piegato la resistenza del rivale. Ci ha pensato poi il mai domo David Goffin (n.62 del ranking) a riportare la formazione belga in parità. Con lo score di 3-6 7-6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Seconda vittoria per laad, sede del Gruppo C della fase a gironi delle Finali di. I, privi del loro punto di riferimento Alexander Zverev, si sono imposti per 2-1 contro il, confermando quanto fosse accaduto contro la Francia. Di conseguenza, i teutonici si giocheranno il primato del raggruppamento con l’Australia. Jan-Lennard Struff (n.132 del mondo) ha regolato con il punteggio di 6-4 7-6 (9) il belga Zizou Bergs (n.134 del ranking),ndo il primo punto ai padroni di casa. Con la forza della combinazione servizio-dritto, il tedesco ha piegato la resistenza del rivale. Ci ha pensato poi il mai domo David Goffin (n.62 del ranking) a riportare la formazione belga in parità. Con lo score di 3-6 7-6 ...

