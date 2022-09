Coppa Davis 2022, Filippo Volandri: “Sono contento dei ragazzi. Con la Svezia sarà un’altra battaglia” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Italia batte anche l’Argentina e centra l’obiettivo minimo della settimana bolognese con due giornate d’anticipo, garantendosi la certezza aritmetica della qualificazione per i quarti di finale della Coppa Davis 2022. Gli Azzurri, dopo aver regolato la Croazia per 3-0, hanno superato la selezione albiceleste per 2-1 grazie alle vittorie in singolare di Matteo Berrettini (su Sebastian Baez) e Jannik Sinner (su Francisco Cerundolo). Ininfluente di fatto la sconfitta in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli. “Non era facile entrare in campo per il doppio, avevamo vinto 2-0 e ci siamo qualificati, quindi l’adrenalina era difficile da tenere su ma Sono stati bravissimi. Sono andati un break sotto, hanno lottato e hanno giocato punto a punto contro una coppia molto molto forte“, le prime dichiarazioni a ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Italia batte anche l’Argentina e centra l’obiettivo minimo della settimana bolognese con due giornate d’anticipo, garantendosi la certezza aritmetica della qualificazione per i quarti di finale della. Gli Azzurri, dopo aver regolato la Croazia per 3-0, hanno superato la selezione albiceleste per 2-1 grazie alle vittorie in singolare di Matteo Berrettini (su Sebastian Baez) e Jannik Sinner (su Francisco Cerundolo). Ininfluente di fatto la sconfitta in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli. “Non era facile entrare in campo per il doppio, avevamo vinto 2-0 e ci siamo qualificati, quindi l’adrenalina era difficile da tenere su mastati bravissimi.andati un break sotto, hanno lottato e hanno giocato punto a punto contro una coppia molto molto forte“, le prime dichiarazioni a ...

