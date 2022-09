Bonus Idrico, in arrivo 100€ per risparmiare sulle bollette | Ecco i termini per presentare la domanda (Di venerdì 16 settembre 2022) In arrivo un Bonus Idrico del valore di 100€ per ogni nucleo che farà tirare un sospiro di sollievo a molte famiglie italiane in difficoltà. Ecco i termini e le modalità per presentare la domanda. Bonus Idrico (fonte web)La crisi energetica è in atto in questi mesi e per affrontarla sono fondamentali questi aiuti economici. Oltre al problema del gas e dell’energia elettrica si aggiunge anche quello dell’acqua. Ormai per moltissime famiglie italiane è diventato quasi impossibile arrivare a fine mese considerati gli enormi aumenti registrati sia in campo energetico, sulle bollette del gas e della luce, che nel settore della spesa alimentare e non solo. Un aiuto concreto ... Leggi su topicnews (Di venerdì 16 settembre 2022) Inundel valore diper ogni nucleo che farà tirare un sospiro di sollievo a molte famiglie italiane in difficoltà.e le modalità perla(fonte web)La crisi energetica è in atto in questi mesi e per affrontarla sono fondamentali questi aiuti economici. Oltre al problema del gas e dell’energia elettrica si aggiunge anche quello dell’acqua. Ormai per moltissime famiglie italiane è diventato quasi impossibile arrivare a fine mese considerati gli enormi aumenti registrati sia in campo energetico,del gas e della luce, che nel settore della spesa alimentare e non solo. Un aiuto concreto ...

