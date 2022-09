Viola come il mare c’è la data: Can Yaman e Francesca Chillemi debuttano su Canale 5 (Di giovedì 15 settembre 2022) Finalmente per i fan di Can Yaman e Francesca Chillemi che non vedono l’ora di seguire la nuova fiction di Canale 5 di cui saranno protagonisti, c’è la data. Viola come il mare infatti andrà in onda dal 30 settembre 2022 su Canale 5. Mediaset ha optato per il venerdì sera e manca pochissimo al debutto di quella che è a tutti gli effetti, una delle fiction di punta della rete per la nuova stagione televisiva. I promo in onda, non sono mancati per cui quasi tutti sanno che Francesca Chillemi, sarà Viola, una giornalista con origini siciliane che ha vissuto lontano da casa per molti anni. Deciderà però di tornare a Palermo, per cercare le sue radici, infatti vuole scoprire tutto su suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 settembre 2022) Finalmente per i fan di Canche non vedono l’ora di seguire la nuova fiction di5 di cui saranno protagonisti, c’è lailinfatti andrà in onda dal 30 settembre 2022 su5. Mediaset ha optato per il venerdì sera e manca pochissimo al debutto di quella che è a tutti gli effetti, una delle fiction di punta della rete per la nuova stagione televisiva. I promo in onda, non sono mancati per cui quasi tutti sanno che, sarà, una giornalista con origini siciliane che ha vissuto lontano da casa per molti anni. Deciderà però di tornare a Palermo, per cercare le sue radici, infatti vuole scoprire tutto su suo ...

IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - Roberta92546754 : @antonel69320133 @Rosalba87806187 Infatti in una intervista, lha detto che con lino guanciale aveva trovato la stes… - BBarbar84780859 : RT @ANTONIE00297505: Buondi mondo, un ulteriore fantastico risultato del nostro King,ma volerà sempre più in alto,merita molto di più. Aspe… - viola_ardone : RT @anto_laudisi: @viola_ardone @GiorgiaMeloni La scarsa conoscenza del significato delle parole genera mostri. L’onorevole @GiorgiaMeloni… - VaccinatiTonto : @FioriFlavio @AcribusFlammis La verza viola vuole il freddo, come tutte le verze. E qui di freddo...... -