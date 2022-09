Perillo: "Napoli, bisogna aspettare Ndombele, Gaetano è prontissimo'' (Di giovedì 15 settembre 2022) Perillo: "Napoli, bisogna aspettare Ndombele, Gaetano è prontissimo. Centrocampo del Napoli più forte della Serie A" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonello Perillo,direttore TGR Campania. Queste le sue parole: "Quello col Liverpool è il Napoli più bello di sempre, l’unico dubbio potrebbe essere legato a quel primo tempo con il Real Madrid. Ci speravo molto ed in parte ci credevo, ho passato un’estate a battagliare sui social. -afferma Perillo - Ogni qualvolta io osavo scrivere che abbiamo perso Insigne, Mertens, ma continuavo a credere in una grande squadra in costruzione, apriti cielo. Ancor più quando ho ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 15 settembre 2022): ". Centrocampo delpiù forte della Serie A" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonello,direttore TGR Campania. Queste le sue parole: "Quello col Liverpool è ilpiù bello di sempre, l’unico dubbio potrebbe essere legato a quel primo tempo con il Real Madrid. Ci speravo molto ed in parte ci credevo, ho passato un’estate a battagliare sui social. -afferma- Ogni qualvolta io osavo scrivere che abbiamo perso Insigne, Mertens, ma continuavo a credere in una grande squadra in costruzione, apriti cielo. Ancor più quando ho ...

NCN_it : RAI – Perillo: “Ndombele fortissimo ma difetta in condizione, in più non è un altro Lobotka” #Perillo #Ndombele… - SeEarn : RAI – Perillo: “Ndombele fortissimo ma difetta in condizione, in più non è un altro Lobotka” #Perillo #Ndombele… - NCN_it : RAI – Perillo: “Lobotka imprescindibile: importante recuperare Demme e Ndombele #Perillo #Lobotka #recupero… - SeEarn : RAI – Perillo: “Lobotka imprescindibile: importante recuperare Demme e Ndombele #Perillo #Lobotka #recupero… - sscalcionapoli1 : Perillo: “Napoli, meglio con i cambi nella ripresa” -