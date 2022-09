Mourinho: ''Contro l'Helsinki non sarà una partita facile'' (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Mourinho sulla partita di Europa League che, questa sera alle 21, vedrà la Roma affrontare ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole disulladi Europa League che, questa sera alle 21, vedrà la Roma affrontare ...

accapaccapro : RT @PazzoperPazzo: Al momento quindi dalla parte di Pellegrini in prima linea ci sono: Mourinho Totti De Rossi Mentre contro di lui si schi… - TuttoASRoma24 : Roma, presentato terzo kit: debutto contro l’Helsinki ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - MRZ1977 : RT @PazzoperPazzo: Al momento quindi dalla parte di Pellegrini in prima linea ci sono: Mourinho Totti De Rossi Mentre contro di lui si schi… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #EuropaLeague, la Roma è una fissa contro l'Hjk . Raddoppio Lazio in Danimarca La formazione di Mourinho ha comunque da… - Betaland_it : RT @betalandclover: #EuropaLeague, la Roma è una fissa contro l'Hjk . Raddoppio Lazio in Danimarca La formazione di Mourinho ha comunque da… -