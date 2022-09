Milano, ultrà Dinamo in un supermercato: clienti evacuati (Di giovedì 15 settembre 2022) Un gruppo di tifosi della Dinamo Zagabria ha fatto irruzione in un supermercato Carrefour del quartiere City Life di Milano nella giornata di ieri, costringendo all’evacuazione dei clienti all’interno. Sono 36 gli ultrà croati accompagnati in Questura e 23 sono stati denunciati a vario titolo. I supporter della formazione croata erano in città per assistere L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Un gruppo di tifosi dellaZagabria ha fatto irruzione in unCarrefour del quartiere City Life dinella giornata di ieri, costringendo all’evacuazione deiall’interno. Sono 36 glicroati accompagnati in Questura e 23 sono stati denunciati a vario titolo. I supporter della formazione croata erano in città per assistere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

