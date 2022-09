La Corea del Sud potrebbe diventare un fornitore di armi perfetto per l’Europa (Di giovedì 15 settembre 2022) La Corea del Sud potrebbe rivelarsi un importante fornitore della Nato a seguito dell’aumento delle spese militari causate dalla guerra in Ucraina. A luglio, il ministro della difesa polacco Mariusz B?aszczak ha firmato tre memorandum of understanding con le aziende sudCoreane Hyundai Rotem, Hanwha Defense e Korea Aerospace Industries grazie ai quali la Polonia riceverà carri armati, obici semoventi e caccia da combattimento. Il 26 agosto, il ministro ha firmato i primi due accordi che comprendono 180 carri armati in consegna tra il 2022 al 2025 e 212 obici che arriveranno tra il 2022 e il 2026. Altri 820 carri armati saranno costruiti nel Paese dell’Europa orientale a partire dal 2026. Un terzo contratto per l’acquisto di FA-50 sarà concluso entro la fine dell’anno. I contratti sono parte del più ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladel Sudrivelarsi un importantedella Nato a seguito dell’aumento delle spese militari causate dalla guerra in Ucraina. A luglio, il ministro della difesa polacco Mariusz B?aszczak ha firmato tre memorandum of understanding con le aziende sudne Hyundai Rotem, Hanwha Defense e Korea Aerospace Industries grazie ai quali la Polonia riceverà carri armati, obici semoventi e caccia da combattimento. Il 26 agosto, il ministro ha firmato i primi due accordi che comprendono 180 carri armati in consegna tra il 2022 al 2025 e 212 obici che arriveranno tra il 2022 e il 2026. Altri 820 carri armati saranno costruiti nel Paese delorientale a partire dal 2026. Un terzo contratto per l’acquisto di FA-50 sarà concluso entro la fine dell’anno. I contratti sono parte del più ...

Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - quinta : La Russia ha iniziato a prenderle ha finito le risorse disponibili, persone e armi. Usa quelle degli anni 40(costr… - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha sancito per legge il suo status di potenza nucleare. La nuova norma consente di effettuare un… - GuidoPrevidi : RT @cavicchioli: Se non ho capito male, Do Kwon di Terra/Luna NON è stato arrestato. È stato però emesso un ordine di cattura nei suoi con… - ApportunityIt : La Corea del Sud alza il pressing sugli Usa per cambiare gli incentivi - InsideEVs -