Il Papa sulla Russia | “Il dialogo con l’aggressore puzza | ma si deve fare” Le armi all’Ucraina? “Difendersi quando è necessario è espressione di amore alla Patria”

(Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco sul volo di ritorno dal Kazakistan: «La politica italiana? Non la capisco. Venti governi in vent’anni, un po’ strano, ma ognuno ha il proprio modo di bre il tango». La Cina? «Qualificarla come antidemocratica non me la sento, perché è un Paese complesso». L’eutanasia? «Uccidere non è umano, punto». E mette in guardia l’Occidente dai «messia dei populismi»

Rispondendo a una domanda sulla situazione in Germania, Francesco spiega che alla Chiesa servono pastori, non piani pastorali. All'inizio della conferenza stampa il Papa ha fatto gli auguri di buon ...(Adnkronos) – "Io non escludo il dialogo con qualsiasi potenza, che sia in guerra, che sia l'aggressore… delle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, "puzza" ma si deve fare". Lo ha sott ..."Il dialogo con la Russia Puzza, ma si deve fare". Di ritorno dal suo viaggio in Kazakistan, dove ha partecipato al Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, Papa Francesco torna ...