“Dalla violenza sulle donne alle infanzie negate” | convegno a Roma

Roma – Venerdì 16 settembre si svolgerà a Roma il convegno "Dalla violenza sulle donne alle infanzie negate: disuguaglianze, iniquità e abusi". Introduce Anna Rita Tateo, segretaria di Presidenza e deputata della Commissione Giustizia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 11, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

