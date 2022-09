Bari, la scuola media Massari-Galilei approva la carriera alias per uno studente transgender (Di giovedì 15 settembre 2022) Una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso: è la disforia di genere, una condizione che accomuna persone che si sentono/vivono come una donna, ma sono di sesso biologico maschile, o viceversa, ed altre che non si sentono di non appartenere a nessuno dei due generi, maschile e femminile. In una società rigidamente organizzata su criteri binari, è un bel problema. Soprattutto nella fasi più delicate della vita, quelle dell’infanzia e dell’adolescenza, quando il rischio di scontrarsi con diffidenze, se non ostilità, incomprensioni, facili ironie e vero e proprio bullismo, è molto alto. Per fortuna le cose stanno cambiando, anche in Italia. E anche al Sud, terra tradizionalmente più refrattaria ai mutamenti che coinvolgono la sfera della sessualità. Come nel caso della scuola media ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso: è la disforia di genere, una condizione che accomuna persone che si sentono/vivono come una donna, ma sono di sesso biologico maschile, o viceversa, ed altre che non si sentono di non appartenere a nessuno dei due generi, maschile e femminile. In una società rigidamente organizzata su criteri binari, è un bel problema. Soprattutto nella fasi più delicate della vita, quelle dell’infanzia e dell’adolescenza, quando il rischio di scontrarsi con diffidenze, se non ostilità, incomprensioni, facili ironie e vero e proprio bullismo, è molto alto. Per fortuna le cose stanno cambiando, anche in Italia. E anche al Sud, terra tradizionalmente più refrattaria ai mutamenti che coinvolgono la sfera della sessualità. Come nel caso della...

